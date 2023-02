Gorgui Ndiaye (musicien) : "La jeunesse sénégalaise est innocente"

Gorgui Ndiaye chante la jeunesse

Le chanteur Gorgui Ndiaye signe son retour sur scène, avec "Innocent". Une chanson à travers laquelle le "Roi du Ndawrabine" appelle les jeunes à prendre du recul sur certaines pratiques malsaines.





Pour lui, les jeunes sont innocents, parce que certains ne savent plus où mettre les pieds à cause d'un manque d'espoir. Dans un texte plein de sagesse et fort instructif, Gorgui lance cet appel à tous les jeunes : quelle que soit la situation, il faut toujours rester digne et honnête.





Selon le chanteur, le titre "Innocent" est l'avant-goût de son prochain album solo de neuf titres qui va sortir à la veille de la Korité.





Interrogé sur le "Ndawrabine" dont il est le leader légitime, une danse qui est aujourd'hui pratiquée par plusieurs chanteurs sénégalais dans leurs productions, Gorgui Ndiaye estime que c'est une grande fierté que le Ndawrabine soit prisé par ses plusieurs de ses confrères artistes.





"Le Ndawrabine est ma culture. On m'appelle le 'Roi du Ndawrabine', parce que je n'ai rien d'autre de plus précieuse que ma tradition. Alors, ça me fait un immense plaisir de voir d'autres artistes sénégalais le pratiquer dans leurs chansons", nous confie Gorgui Ndiaye.





Présentement à Dakar, le chanteur anime une série de concerts pour la promotion de son nouveau single "Innocent" dédié à la jeunesse.