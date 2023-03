Grand Panel Citoyen : La 1ère édition ouvre ses portes le samedi, à Dakar

La première édition du Grand Panel Citoyen (GPC) se tiendra le samedi 18 mars 2023, à l’hôtel King Fahd Palace, à Dakar. L’annonce a été faite par son promoteur, Pape Alioune Sakho, en marge d’une conférence de presse tenue ce lundi 13 mars, à Dakar. Organisé par le GP SEN GROUPE, en partenariat avec VCOM Médias, cette grande rencontre, qui constitue une présentation et des échanges entre dirigeants et citoyens sénégalais d’ici et d’ailleurs, va traiter des questions liées à trois secteurs essentiels du Sénégal. Il s’agit de l’Education, l’Enseignement supérieur et le Logement et l’Hygiène publique.









Selon son promoteur, le Grand Panel Citoyen est mis en place dans le but de « créer une grande plateforme d’échanges pour l’implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays ». A ce titre, des programmes, réalisations, enjeux et solutions dans divers secteurs du public et du privé seront abordés autour d’un grand plateau télévisé en direct sur les chaînes locales et internationales.





Chaque secteur précité sera présenté et animé par le ministre de tutelle. Sur le secteur de l’Education nationale, Dr Cheikh Oumar Hann va exposer sur « Le diagnostic des maux du système éducatif : bilan de 12 ans de gestion » et « Quelle solution durable pour sortir des crises cycliques ».





Pour le secteur de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministre Moussa Baldé se penchera sur trois sous-thèmes, à savoir : « Comment éradiquer les crises universitaires : diagnostic d’un mal supérieur ? » ; « La privatisation du système éducatif serait-elle une solution efficiente face aux effectifs pléthoriques des universités ? » et enfin, « Quelles sont les réalisations et perspectives dans ce secteur »?