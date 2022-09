Grand Saargal : Les collègues, familles et camarades saluent le leadership de Zahra Iyane Thiam et promettent de…

C’est dans une ambiance festive et conviviale à la fois que les collègues, familles et camarades de parti politique ont tenu à rendre un vibrant hommage à Mme Zahra Iyane Thiam. En effet, après son éjection du gouvernement, ils ont organisé un Grand Saargal à l’honneur de l’ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire. Ce, pour son leadership politique et le travail accompli à la tête dudit ministère depuis 2019.









Au cours de cette importante rencontre, qui s’est tenue ce samedi 24 septembre, dans l’après-midi, au siège de Benno Book Yaakar (BBY) de Sicap Liberté, des délégués de quartier et imams de Sicap, des responsables politiques de BBY, des jeunes, des femmes, des militants et sympathisants, venus de la commune des Sicap Liberté et d’ailleurs, tous se sont mobilisés pour faire des témoignages à l’endroit de leur ancienne ministre. Ils ont, tour à tour, listé ses nombreuses réalisations au profit des populations de Sicap (son fief politique), son engagement politique et sa loyauté derrière le président de la République, Macky Sall, ses qualités intellectuelle et managériale ainsi que sa générosité et son ouverture d’esprit.





« Une femme de principe et de valeur »





Selon eux, l’ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire est « une femme de principe et de valeur, une militante généreuse et engagée et une référence » pour les jeunes, une fierté pour la commune des Sicap Liberté, entre autres.





Ainsi, ces collègues, familles et camarades de parti, après avoir remercié et exprimé leur reconnaissance au Président Macky Sall et à Zahra Iyane Thiam, ont promis de poursuivre le travail politique sur le terrain. En effet, ils disent être engagés plus que jamais derrière leur ancienne ministre pour soutenir le Chef de l’Etat et sa vision pour un Sénégal émergent.