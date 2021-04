Grande distribution : l’enseigne Supeco reprend service

L’enseigne le plus sénégalais et le moins cher des grandes surfaces au Sénégal, Supeco, a procédé à la réouverture de son magasin-fagnon situé à Golf Sud à Guédiawaye. Fermé suite aux manifestations qui ont eu lieu dans le pays, le supermarché est à nouveau rouvert au public.



« Nous avons eu des appels insistants et incessants de notre clientèle pour ouvrir au plus vite possible parce que le Ramadan s’approche. Pourquoi notre clientèle insiste aujourd’hui, parce qu’il est de notoriété publique que Supeco est l’enseigne le moins cher de Dakar », déclare Malick Niang, son Directeur Général.



Cette enseigne dès ses débuts s’est fixé comme objectif de "donner du pouvoir d’achat aux Sénégalais en pratiquant des prix imbattables, les plus bas du marché dans un environnement sain et de qualité ". Ce créneau s’est matérialisé avec des "produits de qualités, dans la stratégie du moins cher possible ".



« Le Supeco est l’enseigne préférée des Sénégalais parce que ce sont des produits de qualité, ce sont des produits à des prix imbattables», précise son Directeur Général qui ajoute que la particularité de son enseigne d’aller dénicher des produits de qualité, de les proposer à des prix défiants toutes concurrence.



Donner du travail aux jeunes et aux entrepreneurs Sénégal des possibilités de marché, le groupe Supeco s'y est attelé depuis son installation, participe au développement du pays en créant des opportunités d’emploi pour les jeunes.



« Sur. E magasin aujourd’hui on tourne autour de 35 employés mais au delà des emplois directs de ce magasin, nous faisons travailler plus de 200 entreprises sénégalaises de l’éleveur, du maraîcher, du fournisseur qui va aller chercher ses produits, qui produit localement, qui va venir nous vendre et nous revendons dans un environnement qui s’ y prête à notre clientèle », souligne M. Malick Niang, directeur général de Supeco. Leur objectif de départ, dit-il, était de démocratiser les supermarchés au Sénégal.