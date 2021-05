Grave accident sur la VDN 3 : Une voiture tue un garçon de 12 ans

La VDN 3 fait encore une victime. Un garçon de 12 ans, répondant au nom de Bacary Ndiaye a été mortellement fauché par une voiture au environ de 14 heures 30 minutes.Un chauffeur qui roulait à vive allure a terminé sa course sur le jeune. Ce, lorsque ce dernier tentait de traverser la route avec ses deux amies pour aller à la plage .Sur le coup, le conducteur a pris la fuite et a abandonné sa voiture sur place.20 minutes après l'alerte des habitants les sapeurs pompiers sont intervenus 1 heures après le constat de la police. Le corps sans vie a été transporté à la morgue.Le père et la mère de là victimes inconsolables, après la mort de leur fils aîné ont indiqué qu'il était juste de passage chez eux pour quelques jours de vacances. Car,,en réalité, Bacary Ndiaye vit à Rufisque .