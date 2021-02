Guédiawaye : Six présumés malfaiteurs dont une femme arrêtés avec des armes blanches et...

Les populations de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye) vont désormais retrouver la quiétude. Ce, suite au démantèlement, dans la nuit du 08 au 09 février dernier, par la Brigade de recherche du commissariat central de Guédiawaye, d’une bande d’agresseurs qui semaient la terreur dans cette partie de la banlieue dakaroise.

Ils sont au nombre de 6 dont une dame qui était l’amante du chef de la bande le nommé Pape Thioune. D’après les limiers, ils avaient par devers eux 4 couteaux avec des têtes de biche, un véhicule de transport, des butins d’une somme de 800.000 francs Cfa et 4 coupures de 1000 francs guinéens, ainsi que 5 téléphones portables.

En une semaine, la police a démantelé deux gangs dans la banlieue. 5 malfrats à Malika et 6 à Guédiawaye. De même, depuis le 10 janvier, le Commissaire Mandjibou Leye et ses hommes ont interpellé près de 5000 personnes pour non-respect des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. Pour plus de détails cliquez sur la vidéo !