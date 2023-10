Gueule tapée : Les habitants alertent sur la présence de pythons





Les résidents du quartier Gueule tapée de Dakar ne dorment plus sur leurs deux oreilles. Et pour cause ! La présence de pythons dans le quartier hante leur sommeil depuis quelque temps. Ce type de serpent, qui n'est pourtant pas venimeux, fait tellement peur aux résidents qu'ils ont fini par en tuer un.





Selon Adama Soumaré, habitants de la Gueule tapée, "cela va bientôt faire un an que les traces de la présence de ces serpents sont visibles". À l'en croire, "ils sont nombreux et traînent de maison en maison".





Les riverains affirment avoir alerté les sapeurs-pompiers qui peinent toujours à mettre la main sur ces reptiles. Ils ne cessent d'attirer l'attention des autorités "avant que le pire ne se produise".