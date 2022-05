Gueum sa bopp recalé au parrainage: Bougane parle d’acharnement et indexe le Président Macky Sall

Écarté de la course aux sièges à l’Assemblée nationale pour défaut de parrains, le leader de Gueum sa bopp, Bougane Guèye Dany est monté au créneau pour dénoncer un « acharnement » injustifié contre sa coalition et sa personne. Le patron de presse qui essuie des revers depuis son entrée dans la scène politique ne comprend pas pourquoi à chaque élection (présidentielle 2019, locales et législatives 2022) ses listes sont rejetées pour des motifs « fallacieux ».





Face à la presse, ce lundi 16 mai, Bougane brandit les preuves de « l’escroquerie politique orchestrée par la DGE ». Selon le leader de Geum sa bopp, ces rejets motivés par des raisons de « taille non conforme » entre autres, est la preuve de l’existence d’un fichier parallèle à la DGE.





« Macky Sall a un problème avec Gueum Sa Bopp qui a eu 222 000 voix à Dakar. Alors que des coalitions qui n’avaient engrangé que 50 000 voix ont passé l’étape du parrainage. C’est la preuve que notre mouvement dérange. Nous allons saisir le corps diplomatique au Sénégal et également la société civile », promet- Bougane.