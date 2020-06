Guigui Sarr s’engage à aider Mouhammadou Boireau: Le bébé au sang infecté

Les vidéos de bébé Mouhammadou Boiro en ont ému plus d’un sur la toile.

Âgé seulement d’un an et 6 mois, il est atteint d'Epidermolyse bulleuse acquise ou EBA. Une maladie très rare qui ne peut se soigner qu'en Europe. Son sang est infecté et des bulles sortent de sa peau.





Il suit actuellement un traitement à l'hôpital Albert Royer pour atténuer sa douleur. Bébé Mouhammadou a besoin de 20 millions CFA pour son évacuation à l'hôpital Necker Dermatologie de Paris.





Une situation qui ne laisse pas Guigui Sarr, chanteuse, de marbre. Interpellée sur la question lors de la nouvelle émission de Seneweb Tv “Beute Ak Beute”, elle s’engage pour aider Mouhamadou Boiro.