Guinée : Qui est Fanta Sangaré, la mystérieuse femme musulmane qui « prie sur l’eau » ?

En Guinée, les images surréalistes d’une femme fait jaser depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Les photos montrent la jeune femme, sur l’eau, avec comme seul support un tapis de prière.



Dans sa main, se trouve un long chapelet qu'elle égrène dans différentes positions selon les poses. Ce qui laisse croire qu’elle est en train de prier. Selon un proche de la jeune femme interrogé par Mediaguinée, elle s’appelle Fanta Sangaré et résiderait dans la banlieue de Conakry.



« Elle prie pour des gens »



« Les images sont vraies. Il n’y a rien de faux là dedans. Si vous voulez la rencontrer, c’est possible, mais vous devez rester précis sur le but. Elle est actuellement en Guinée pour un temps. Elle prie pour des gens. Elle est en banlieue de Conakry et se déplace également dans l’arrière-pays » a t-il déclaré. Selon Médiaguinée, la véracité de ses propos reste difficile à confirmer.



« Tout est possible à celui qui croit et la foi est une ferme assurance »



Sur les réseaux sociaux, on ne croit vraiment pas qu’une femme puisse flotter sur l’eau. Plusieurs internautes pensent qu’il s’agit d’un montage photographique. Selon le site d’informations Doing Buzz, la mystérieuse femme a déjà répondu aux incrédules. « Rien n’est nouveau, tout est possible à celui qui croit, et la foi est une ferme assurance. Je suis étonnée de voir les gens étonnés » aurait-elle déclaré. Fanta Sangaré serait de nationalité malienne, mais liée à la Guinée par sa mère.