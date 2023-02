Guinguinéo : La Coordination départementale du Pastef dénonce les persécutions contre le parti

Les patriotes du département de Guinguinéo, entrant dans la même dynamique que toutes les sections départementales du Pastef, ont organisé une marche pacifique pour dénoncer les persécutions dont sont victimes les militants du parti et leur leader Ousmane Sonko. Dans un mémorandum, les patriotes sont montés au créneau pour fustiger certains agissements du pouvoir.