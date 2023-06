Guy Marius Sagna évoque des détournements de fonds sur le budget du Parlement

Le député Guy Marius Sagna est le premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale. Cette commission est donc chargée de contrôler le budget de l'hémicycle. Selon le parlementaire, "depuis le mois de septembre, les 20 milliards de budget de l'Assemblée n'ont aucun contrôle". Il soutient que "ce budget est volé et détourné, raison pour laquelle on ne veut pas qu'il soit contrôlé".