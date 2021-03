Guy Marius Sagna : « Macky Sall devrait être plus préoccupé d’écouter les Sénégalais que de les mettre sur écoute »

Guy Marius Sagna

« Nous avons une justice néocoloniale ». La conviction est de Guy Marius Sagna qui a bénéficié, hier, d’une liberté provisoire. Face à la presse, l’activiste rappelle avoir fait l’objet d’un 3e mandat de dépôt en mois de trois ans, et d’une liberté provisoire en moins de trois ans ».