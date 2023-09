Habib Niang bat le rappel des troupes pour la campagne de parrainage

Deux semaines après avoir reçu 1000 photocopies de cartes d'identité de ses partisans et sympathisants à Dakar, le président Habib Niang a reçu ce mercredi un autre lot de 500 photocopies de cartes d'identité en vue des préparatifs pour le parrainage. Habib Niang, responsable politique de l'Apr à Thiès, continue son bonhomme de chemin en recevant ses militants et sympathisants.





Les charretiers de Ouest-Foire, à l'instar de leurs camarades des Maristes et de Guédiawaye, sont venus avec 150 photocopies cartes d'identité pour, à leur tour, apporter leur soutien à M. Niang. Le groupement des femmes derrière Bara Dieng de Guédiawaye a aussi remis 350 photocopies de cartes d'identité en vue du parrainage. Convaincu de sa loyauté et de son soutien aux populations, Bara Dieng et ses groupements de femmes sont venus reiterer leur accompagnement au leader apériste, Habib Niang. "Nous sommes là aujourd'hui pour remettre 350 photocopies de cartes d'identité en vue de soutenir notre leader Habib Niang et restons à son écoute. Aujourd’hui nous qui sommes de Guédiawaye avons senti l'absence du président Niang. Aujourd’hui Guédiawaye est orphelin. Malgré qu'il ne soit plus en service à Guédiawaye, il continue d'appuyer les femmes, les jeunes et les associations de jeunes. C'est pourquoi nous restons mobilisés et attendons qu'il se décide et quel que soit le camp qu'il choisira, nous le suivrons".





Pour Clémence Gomis, porte-parole des charretiers de Ouest-Foire, le président Habib Niang est un leader politique particulier car il s'intéresse aux couches les plus démunies sans rien attendre en retour. " Personnellement nous avons connu le président Habib Niang à travers les dons qu'il a eu à faire pour nos collègues charretiers de Guédiawaye et des Maristes. C'est après avoir vu ses actions que nous l'avons contacté, mais depuis lors nous ne regrettons pas notre rencontre avec lui. Comme dit l'adage wolof "koula nekal si nadie bi, gua nekal ko si keer gui", nous aussi sommes venus avec 150 photocopies de cartes d'identité pour participer à la collecte en vue du parrainage qui ne va pas tarder à démarrer. Par ce geste, nous lui assurons notre engagement dans tous les combats qu'il aura à mener dans le champ politique. Car nous les charretiers, nous sommes des laissés pour compte. Personne ne pense à nous, c'est pourquoi nous avons accueilli avec joie la main tendue du président Habib Niang".