Habib Niang reçu par le Khalif général des mourides Serigne Mountakha AL Bachir Mbacké

Le président du mouvement And Suxali Sénégal Ak Habib Niang a été reçu par le Khalif général des mourides Serigne Mountakha AL Bachir Mbacké, dans sa résidence à Touba Mboule, serigne Mountakha Mbacké a formulé des prières à l'endroit de monsieur Niang et de sa délégation.





Après la ziare chez le Khalif général des mourides, le président Habib Niang a eu un accueil des plus chaleureux par les populations de Mbacké et de Touba au théâtre de Verdure de Mbacké ou a eu lieu le meeting et la remise de diplômes aux femmes formées dans la fabrication d'eau de Javel et de Savon.