Habib Niang réitère son engagement auprès de Macky Sall et sa détermination à briguer la mairie de Thiès Nord

Le président du Mouvement And Suxxali Sénégal (MASS), Habib Niang, a réuni, ce samedi 18 juillet, les différentes présidentes de Gies de la dite structure afin de les sensibiliser à maintenir le cap et à converger vers le seul et unique objectif du moment : la mairie de la zone-nord.





À ce propos, il a invité ses troupes à rester fidèles et loyales, à ne pas se laisser détourner par des promesses futiles et infondées et d'épouser la vision politique du MASS qui demeure loyauté, changement et l'émergence.





Habib Niang, qui a profité de l'occasion pour réaffirmer son engagement et sa loyauté vis-à-vis de Son Excellence Monsieur Macky Sall, a aussi beaucoup insisté sur son ambition de briguer la mairie de la Zone-Nord de Thiès pour laquelle il nourrit un très grand projet.





Sur place, 250 présidentes de Gies ont renouvelé leur fidélité et leur engagement à mobiliser, derrière leur leader Habib Niang, toutes les ressources dont elles disposent afin de remporter les prochaines élections locales.