Habitat : La Lonase relève le pari du logement

C'est au total 66 agents de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) qui ont bénéficié d'un terrain à Ndiakhirate situé dans la commune de Sangalkam à 25 mn de Dakar.









La cérémonie de remise des attestations d’acquisition des terrains de la coopérative d’habitat «Sama Keur Lonase» s’est tenue ce mercredi 07 septembre. Cet évènement est selon Mamadou Diop, président de la coopérative d’habitat «Sama Keur Lonase», la consécration d’une vision commune à savoir celle des membres de la coopérative et d’une direction générale «soucieuse de la sécurité immobilière » de ses agents. Après des mois d’organisation, de coopération, de communication et de sacrifice, le bureau de la coopérative a pu relever le défi pour mener à bien sa première mission d’après M. Diop. «Le site a connu une adhésion massive des ‘lonasiens’ au regard de son cadre agréable, de son accessibilité et de sa sécurité financière», affirme le président de la coopérative d’habitat. Pour ce projet, la coopérative a eu à recevoir l’adhésion de 66 agents de Lonase répartis entre le siège et les différentes structures décentralisées. «Les bénéficiaires vont parallèlement recevoir les actes de vente établis par un cabinet notarial», a précisé Mamadou Diop.





La coopérative a tenu à adresser ses remerciements aux collaborateurs et à la direction pour sa disponibilité, son soutien infaillible et son implication totale pour la réussite de ce projet. Selon les explications de Mamadou Diop, les résultats des travaux entrepris par la coopérative d’habitat épousent la politique sociale de l’entreprise de la direction générale en matière de logement et qui se caractérisent par son crédo : «un lonasien, un toit».