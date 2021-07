Habitat social : Le Guichet unique du Projet 100 000 logements lancé

Le gouvernement du Sénégal vient de franchir, encore une fois, un pont dans la mise en œuvre du Projet 100 000 logements au profit des futurs acquéreurs. En effet, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, et son collègue en charge des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ont procédé, ce mardi 13 juillet 2021, à l’installation et au lancement du guichet unique dudit projet. La cérémonie officielle s’est tenue à Dakar, en présence du Secrétaire d’Etat chargée du logement, Mme Victorine Anquediche Ndèye, du Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, du Directeur général de la Construction et de l’Habitat, Amadou Thiam, entre autres.





« Simplifier et raccourcir les procédures d’obtention de documents et actes administratifs nécessaires »





Le guichet unique a pour mission de « simplifier et de raccourcir les procédures d’obtention de documents et actes administratifs nécessaires à la réalisation » du projet 100 000 logements. Il s’agit donc, pour le futur acquéreur d’obtenir tous les documents et actes administratifs en « une fois et sur une même place ». Ce qui lui permettra de gagner en temps et en célérité.





Il comprend au niveau central deux sections et au niveau décentralisé des antennes régionales animées par les services centraux et déconcentrés concernés.





Il est créé au sein du ministère de l’Urbanisme





Conformément au décret n°2021-469 du 21 avril 2021, il est créé au sein du ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat un guichet unique pour ledit projet.





« Il traduit la ferme volonté de l’Etat de faciliter l’accès au logement »