Halima Gadji s'explique : "J'ai été dépressive après la saison 1 de MDHM"

Sur Life Week-end, Halima Gadji (Marème de Maîtresse D'un Homme Marié) vient d'expliquer que son absence dans la saison 3 est dû à une mésentente contractuelle avec son ancienne maison de production. Elle a aussi avouée être malade récemment à travers les réseaux sociaux.