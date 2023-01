[Reportage] Hausse des prix, grève des transporteurs, accidents : Chauffeurs et usagers dans tous leurs états

Le monde des transports est en ébullition au Sénégal

Le monde des transports est en ébullition au Sénégal, depuis l'accident tragique de Sikilo (Kaffrine), le 8 janvier, qui a causé 42 morts. Après ce drame, l'État a pris un certain de nombres de mesures pour freiner la spirale négative. Mesures décriées par les transporteurs, qui entre hausse des tarifs (sur fond d’augmentation des prix des carburants) et grève annoncée ce mardi, manifestent leur colère. Au grand dam des usagers qui expriment leur ras-le-bol et lancent un appel à l’État.