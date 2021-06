Hébergement des hôtes de la Fidak : Le Cices signe une convention avec les résidences Feto

Proposer un package, élargir l'offre de services. Telle est la motivation principale de la nouvelle convention signée entre le Cices et les résidences Feto afin de loger les hôtes pendant les grandes manifestations telles la Fidak. Salihou Keïta, directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) en a fait la précision, vendredi, lors de la cérémonie de signature de ladite convention.





Le Cices, tient-il à rappeler, a été conçu comme parc d'expositions et de congrès pour ses activités à la fois économiques et culturelles. "Quand nous avons pris service, après avoir fait l'état des lieux, nous avons constaté que le Cices dont nous avons hérité ne répondait pas aux attentes du grand public. Nous avons décidé de diversifier nos activités pour booster le taux d'occupation et de fréquentation. Ainsi, dans le cadre de sa mission de promotion de l'expansion économique du Sénégal, les congressistes et les exposants qui viennent participer à nos manifestations aussi bien culturelles qu'économiques viennent de l'étranger. Ainsi, ils vont exprimer des besoins pendant leur séjour, notamment le déplacement, le logement et la restauration", explique le Dg du Cices.