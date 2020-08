Hip-Hop Hop Americain : Observez le jeune rappeur originaire du Sénégal...

Né aux états-unis mais issu d'une famille originaire sénégalaise, le jeune rappeur de Harlem, Tech Lou ou Serigne Fallou Mbacke Dioum de son vrai nom explose déjà le rap américain. Avec la sortie de son premier single dénommé statique, Le jeune de 17 ans côtoyait les plus grands rappeurs comme Nase, Tupac etc. Influencé par son père, Tech Lou compte bien démarrer une carrière "old school".