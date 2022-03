Hlm Grand-Yoff/ Campagne de régénération : Sen'Eau nettoie les forages pour une meilleure distribution de l'eau

Dans le cadre du programme de régénération des forages, la Sen'Eau s'est, ce jeudi 10 mars, déployée au niveau du forage des Hlm Grand-Yoff. Cette opération est une action préventive qui consiste à entretenir ces ouvrages afin de les maintenir à leur capacité maximale pour faciliter l'accès à l'eau pour tous.



L'eau, comporte généralement des particules fines et des minéraux de fer qui constituent souvent un colmatage du forage, ce qui explique la baisse du débit du forage mais aussi de la production, d'où la nécessité de cette maintenance.



Pour ce faire, les agents vont user des techniques performantes et des protocoles de régénération adaptés à chaque contexte. Pour ce forage des Hlm Grand-Yoff, la Sen'Eau et son partenaire technique Suez ont expérimenté une technique innovatrice qui permet de "nettoyer le forage et le gravier qui est tout autour et qui n'utilise pas de produit chimique. L'avantage de cette technique c'est qu'elle respecte mieux les mesures environnementales" explique l' ingénieure géologue, Ndobéne Ngom.



Du captage jusqu'au fond du forage passant par les crépines et le massif filtrant, tout est nettoyé. Ce, dans le but d'assurer une maintenance préventive mais également d'augmenter le débit du forage.



Le prochain ouvrage sur la liste des 26 forages à régénérer au niveau national se trouve à Saly et va suivre le même procédé. Ce programme de régénération concerne les régions de Dakar, Thiès, Louga, Tambacounda et le département de Bakel.



L' ingénieure géologue, Ndobéne Ngom, a aussi précisé que ces opérations se font tous les 4 ou 6 mois, cela dépend de l'état des forages en question. D'après elle, "sur la zone de Dakar qui regroupe Dakar et sa banlieue, les forages produisent à hauteur de 50% du débit journalier qui est produit au niveau de la ville", ce qui explique l'apport important de ces forages qui constituent la source essentielle de l'approvisionnement en eau.