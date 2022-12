Hommage à Ndèye Astou Sarr Thiam, ancienne cheffe du département des Cités : Le Coud célèbre le départ de la gardienne du temple

Un départ à la retraite fêté. C’est bien mérité pour Madame Thiam née Ndèye Astou Sarr. Il fallait bien célébrer la gardienne du temple de la Cité Aline Sitoé Diatta ex-Claudel de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça serait une grande erreur, si celle qui a conseillé, aidé des générations d’étudiantes et d’étudiants qui ont séjourné dans les campus de l’UCAD aurait pris sa retraite sur la pointe des pieds. La Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a organisé une cérémonie de « Sargal » à l’honneur de cette grande dame. Ce jeudi 22 décembre 2022, le campus social a vécu une ambiance des grands jours. La prestation des artistes et des danseurs a donné un cachet particulier à cette cérémonie qui a vu la présence du personnel administratif, des étudiants, des anciens de l’amicale du Coud. Au milieu de ce beau monde, il y avait aussi ses proches parents, ses amies, sa famille... Les qualités humaines, modestie, sociabilité, générosité, disponibilité de Madame Thiam ont été exaltées.









En retour, elle a tenu à exprimer sa sincère reconnaissance et sa profonde gratitude au Directeur Général du Coud et à ses collaborateurs. « Cette cérémonie sera gravée dans ma mémoire durant tout le reste de ma vie », a-t-elle signifié. Ses remerciements vont aussi à l’endroit des initiateurs et des organisateurs de cette cérémonie qui a connu une réussite. Elle a vivement remercié l’Amicale des femmes du Coud (l’AFECO). Les membres de cette structure ont loué le travail qu’elle a abattu au fil des décennies au COUD.





Recrutée depuis 1989 au Coud au lendemain des championnats d’Afrique de Basketball féminin, puis affectée au service du bénéfice des œuvres, cette ancienne basketteuse du Dakar Université Club à grâce de son statut international, elle passe d’abord au Service de l’animation culturelle sportive comme chargée du sport. En 2005, elle a été promue superviseur Administratif et financier ( SAF) à la Cité Alioune Sitoé Diatta. C’est en 2019 qu’elle a été nommée cheffe du département des cités universitaires.





Un hommage mérité





Pour le Directeur Général du Coud, Maguette Sène, c’est un hommage mérité rendu à une femme dont le nom est inscrit en lettres d’or dans les annales de l’histoire du Coud. Sur le plan professionnel, M Sène a loué les apports fournis par celle qui s’est mise au service des étudiants. « Votre implication et votre dynamisme ont contribué grandement au rayonnement de notre institution et nous vous en sommes éternellement reconnaissants », s’est-il adressé.