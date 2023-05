Honneur posthume : Le Cesti portera le nom de Mame Less Camara

Dites désormais Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) Mame Less Camara. Le président de la République, Macky Sall, a décidé, ce lundi 1er mai 2023, de rendre hommage au journaliste formateur décédé le samedi 29 avril dernier, en donnant son nom à l’école de journalisme sénégalaise.