Hôpital de niveau 4 : Macky a présidé le lancement des travaux de construction de la polyclinique de l’HPD

Cérémonie de lancement des travaux de la Polyclinique de l'HPD

Le président Macky Sall a procédé, ce vendredi, à la cérémonie de lancement des travaux de la Polyclinique de l’Hôpital Principal de Dakar (HPD). Il s’agit d’une architecture moderne et contemporaine d’une surface de 20.000 M2 construite sur 9 niveaux. Elle est financée sur fonds propre par l’Etat du Sénégal. Elle est composée d’une zone d’hospitalisation de 100 chambres et d’une hôtellerie de niveau 5 étoiles (Une suite VIP, 7 suites VIP, de 32 chambres VIP et 60 chambres standard). D’une zone plateau technique de nouvelle génération, composée de 6 blocs opératoires certifiés dont deux pour les greffes d’organes et de processus de stérilisation traçable. D’une imagerie et traitement médical à savoir l’IRM, le Scanner, l'Échographie, la mammographie, la radiographie et l’Angiographie. Il est également prévu un laboratoire d’analyse médicale ultra moderne d’urgence. Un parking de 100 places est prévu. La nouvelle polyclinique sera construite dans un délai de 14 mois par l’entreprise turque Sila avec l’expertise d’une entreprise sénégalaise.





"un coût estimé à 60 milliards de F Cfa"