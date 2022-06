Hôpital de Tivaouane : La fondation Maternité Solidaire de Malick Gakou appuie la maternité....

La fondation Maternité Solidaire et son président Malick Gakou se sont illustrés par un geste de solidarité à l’endroit des familles endeuillées de Tivaouane, à qui ils ont présenté leurs condoléances ainsi qu’au khalife général des tidianes, suite à l’incendie qui a coûté la vie à 11 nourrissons à l’hôpital Mame Abdou Aziz. L’homme politique et sa fondation sont venus apporter « un appui conséquent à l’hôpital Mame Abdou de Tivaouane », a souligné Songo Matar Ndiaye, chef de village de Taïba Ndiaye et représentant de Malick Gakou. Il s'agit d'un matériel composé de 20 lits avec toutes les commodités, table de chevet, commodes et table d’accouchement entre autres, a listé Songo Matar Ndiaye selon qui il s’agit d’un « premier geste que nous devions faire ».





« C'est la vocation de la fondation Maternité Solidaire qui a fait énormément dans le pays. Le président Malick Gakou est toujours dans le social. Nous pensons que ces gestes vont continuer à travers le pays. Il faut que le secteur de la santé soit vraiment renforcé et qu’il puisse répondre aux besoins des Sénégalais », a-t-il appelé.