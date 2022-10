Hors sujet : Bathie Drizzy, un créateur de contenus des réseaux sociaux qui sort du lot

Il n'est plus à présenter. Il s'est fait une place parmi ceux que l'on considère comme les influenceurs les plus célèbres au Sénégal. Connu sous le pseudonyme de Bathie Drizzy, le jeune sénégalais a su, grâce à internet, s'imposer dans le cercle des créateurs de contenus les plus distingués du pays. Il s'est détaché du lot par ses messages à la fois instructifs et ludiques que les jeunes de sa génération n'hésitent pas à partager.





En digne fils de la banlieue, de Pikine plus précisément, Bathie Drizzy est un adepte de la lutte, un des sports préféré de la zone. Aujourd'hui, il tire en grande partie, sa notoriété de son engagement dans la sensibilisation sur la violence qui gangrène la lutte, sur le bon usage de l'internet et des réseaux sociaux pour conscientiser la jeunesse.





L'homme n'a pas manqué de rappeler le vrai rôle d'un influenceur en donnant l'exemple de Mame Balla Mbow. Il s'est aussi prononcé sur la situation actuelle du pays.

Dans cet entretien accordé à Seneweb, le président de la marque Drizzy revient, à cœur ouvert, sur son parcours, ses ambitions et ses projets à court et long terme.