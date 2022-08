Huile et farine de poisson : Les populations de Cayar vent debout contre l'usine "Barna Sénégal "

Ce samedi 20 août 2022, les populations de Cayar et environs sont sortis massivement dans les rues pour manifester. Ils sont partis du quai de pêche pour arriver devant l'usine de production d'huile et de farine poisson dénommée "Barna Sénégal " brassards rouge et pancartes au rendez-vous. Elles dénoncent la dégradation de l’environnement due aux effets néfastes de l’entreprise de Barna d'après elles.



«Les eaux usées que l’usine déverse dans le Lac de Mbawane qui est relié à la nappe du forage qui alimente la population riveraine, sont polluées. Aujourd'hui, la situation est d'autant plus catastrophique que l'eau provenant de ce forage dégage une odeur nauséabonde comme celles des fosses septiques », alerte le coordonnateur du collectif "Tahawou Cayar", Mor Mbengue.



Les membres du collectif de défense des intérêts de Cayar pensent que « l’implantation à Cayar d’une telle usine constitue une réelle menace sur la santé des populations, sur l’environnement et les activités économiques des femmes transformatrices avec à la clé la réduction drastique de l’espérance de vie. C’est un paradoxe de voir l’installation de cette usine, un facteur de raréfaction des ressources, au moment où l’Etat prend différentes initiatives pour améliorer les quais de pêche, les sites de transformation », regrette Mor Mbengue qui liste les dangers que constituerait la fabrique



« L’implantation de cette usine de fabrication de farine de poisson impacte la gestion des ressources halieutiques, au détriment des générations futures. Le premier danger de l’usine est celui qu’on ne peut ni voir, ni mesurer, à savoir la nuisance olfactive. L’usine peut mettre en danger la sécurité alimentaire et la préservation des métiers des transformatrices.



Mor Mbengye en a profité pour demander la libération de leurs frères qui sont accusés d’avoir cambriolé puis volé de l’argent dans deux sociétés différentes.



Le DG de "Barna Sénégal " réplique



Après la sortie des populations, le directeur de l'usine Babacar Diallo a réagi pour apporter de son côté des éclaircissements. « Depuis l’installation de l’usine sur nos terres, plusieurs millions FCFA ont été investis dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse). Je peux citer le centre de santé et tant d’autres. Elle est donc très bénéfique pour les populations parce qu’elle est en train de booster le développement économique de Cayar

", précise le directeur général.



Sur le respect du code de l’environnement, Babacar Diallo rassure que « toutes les procédures nécessaires ont été respectées et suivies à la lettre ».



Le Dg de Barna de signaler que la vraie cause de cette marche c’est la libération des 6 personnes qui ont été arrêtées à cause d’un vol dans l’entreprise. Ils ont volé 230 mille de FCFA. L’affaire est entre les mains de la justice. Diallo de préciser qu’il n’a rien à voir avec cette arrestation, c’est la gendarmerie qui a fait son travail.



" Nous voulons que tout se passe dans la paix " dit-il.