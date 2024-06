IB SOLDAT - Midi-minuit

Diaou Ibrahim, connu sous le nom de scène IB Soldat, est né le 18 mai 2002 à Brazzaville. Il est un rappeur français d'origine congolaise et malienne. Depuis son plus jeune âge, IB Soldat a baigné dans la musique grâce à sa famille qui écoutait régulièrement du rap et de la musique africaine. Cette passion l'a rapidement poussé à écrire ses propres textes. IB Soldat s'est d'abord fait connaître en publiant des vidéos de ses freestyles sur les réseaux sociaux.





Il a rapidement gagné en popularité grâce à son flow unique et son style original. Sa musique est un mélange de sonorités occidentales, latinos et africaines. Il a su s'imposer dans le monde du rap grâce à sa créativité et son talent indéniable.

En 2019, IB Soldat sort son premier single intitulé "AR" en collaboration avec GAZ Fabulous. Ce titre connaît un véritable succès et permet au jeune rappeur de se faire un nom dans le milieu. Il enchaîne ensuite avec d'autres singles qui rencontrent également un franc succès auprès du public. IB Soldat est considéré comme l'un des rappeurs ayant popularisé la drill et la jersey au Congo.





Il a su imposer son style dans un paysage musical déjà bien occupé par d'autres artistes. Ses textes parlent de son quotidien, de sa vie de quartier, de ses rêves et de ses espoirs. Il est un véritable porte-parole de la jeunesse congolaise.





En 2022, IB Soldat sort son freestyle "C'est fini" qui confirme son talent et sa capacité à se renouveler. Il continue d'enchaîner les projets et de travailler sur de nouveaux titres. Son public est de plus en plus nombreux et ses fans l'attendent avec impatience pour découvrir ses prochaines créations.





IB Soldat est un artiste complet qui a su conquérir le public grâce à sa créativité et son talent. Il est l'un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération et son avenir s'annonce radieux.