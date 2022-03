Ibra Fall Wadji, directeur régional de la Sen’eau de Kaolack : “Le Forum a permis de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le secteur de l’eau”

Plus que quelques heures avant la fin du 9e forum mondial de l’eau qui se tient à Diamniadio. Ce rendez-vous qui s’est voulu être un « forum des réponses » semble avoir atteint ses objectifs pour de nombreux participants. A l’exemple de la société chargée de l’exploitation et de la distribution d’eau potable dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal, la Sen’eau. « Nous avons, grâce aux différents panels et sessions que nous avons parcouru, trouvé plusieurs solutions aux problèmes rencontrés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Allant de la gouvernance, au problème de financement, jusqu’aux transferts de technologies pour les sociétés d’eau que nous sommes », a déclaré Ibra Fall Wadji, directeur régional de la Sen’eau de Kaolack.