Identité visuelle « Plus moderne et plus dynamique » : La Lonase lance son nouveau logo

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) change de logo. Elle a remplacé l'ancien logo de près de 40 ans, par un nouveau. Son Directeur général, Lat Diop, a procédé, ce vendredi 12 février 2021, à son lancement officiel.

Il symbolise la « véritable image » de la Lonase







Il s'agit, selon Lat Diop, d'une étape emblématique qui constitue « un tournant historique » dans la vie de Lonase. Et elle traduit la volonté du nouveau Dg de « symboliser la véritable image de l'institution et de contribuer plus efficacement à son rayonnement sur le plan national et international ». En effet, le patron de la Lonase, à travers ce changement, cherche à donner à l'entreprise une « identité visuelle plus moderne, plus valorisante, plus dynamique et plus cohérente ».





Pour Lat Diop, cette nouvelle représentation graphique de la Lonase a fait l'objet d'un processus enclenché depuis le mois d'août dernier, et un challenge a été organisé en septembre et a abouti à sa sélection.





L’actuel logo a donné « une notoriété à la Lonase et à ses produits »





Lancé depuis le début des années 80 sous l'égide du doyen Thierno Birahim Ndao, ancien Directeur général, le successeur d'Amadou Samba Kane soutient que l'actuel logo a donné « une très forte notoriété à l'institution et à ses produits ». Selon lui, il a le mérite d'avoir « fait son temps en transcendant plusieurs générations de produits allant de la Loterie traditionnelle au Parifoot, en passant par les jeux de grattages, les jeux virtuels, le loto, entre autres ».