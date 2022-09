Ila Touba : Un gros-porteur se renverse et prend feu

L'autoroute Ila Touba est inaccessible à hauteur de Thiès-Khombole. Et pour cause, un camion gros-porteur transportant des sacs de farine s’est renversé au milieu de la chaussée.



Selon les informations de Seneweb, le gros-porteur, qui a par la suite pris feu, a été secouru par de bonnes volontés pour sauver le chauffeur et son chargement, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers.