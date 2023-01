Imah - Xawma Li

Imah est une chanteuse et compositrice sénégalaise. Née à Dakar, elle quitte le Sénégal avec sa famille quand elle toujours bébé pour s’installer au Canada. Elle se découvre très jeune une passion pour le chant et se fait un plaisir de faire le show pour sa famille et ses amis. Cette passion ne l’a plus jamais quittée, elle s’est même renforcée avec le temps.

De l’adolescence à l’âge adulte elle explore et se connecte encore plus à son art, en définissant plus librement son style dans le chant et l’écriture.





Sa musique est inspirée des styles Afrobeat, Afrohouse, Amapiano, RnB, Pop et Hip Hop.

Dans ses chansons, Imah chante son amour et sa fierté pour sa culture sénégalaise ainsi que ses différentes expériences de vie. En mélangeant le français, l’anglais et le wolof, son multilinguisme offre une dimension supplémentaire à l’unicité de sa musique.





Imah est une artiste née, la liste de ses talents ne s’arrête pas à la musique puisqu’elle crée aussi elle-même ses visuels, uniques et originaux, ainsi que ses tenues de scène. Elle a aussi fait ses preuves depuis plusieurs années dans la photographie, le graphic design, la vidéographie, le fashion design et bien d’autres.





Le rêve d’Imah est de partager sa musique et son influence multiculturelle avec le reste du monde.





Imah - Xawma Li