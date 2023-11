Immersion dans les champs et le daara de Cheikh Bass Abdou Khadr à Thièl

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr perpétue l'œuvre de son vénéré père. Le porte-parole du khalife est un éducateur hors-pair et un grand agriculteur à la fois. En effet, ce fils de Serigne Abdou Khadr Mbacké ibn Khadim Rassoul détient un grand daara (école coranique) et un domaine agricole d'une superficie de 300 ha, situé à Thièl derrière le ranch de Dolly. Les enfants sont initiés à l'apprentissage du saint coran, aux enseignements de Khadim Rassoul et au culte du travail.





Comme à l'accoutumée, Serigne Sidy Nar Diéne a supervisé les travaux des champs de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Ainsi les disciples ont effectué la récolte d'arachide du périmètre agricole Hisnou Rab'rar situé dans la commune de Thièl, région de Louga.







Le nouveau ministre de l'agriculture, accompagné d'une forte délégation, a visité les champs du porte-parole du khalife général des mourides. Après avoir félicité Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, Samba Ndiobéne Ka a assuré que le gouvernement va soutenir ces initiatives.





Mais Serigne Modou Mbacké Sy en a profité pour inviter le ministre de l'agriculture à prêter main forte aux cultivateurs pour lutter contre le bradage des récoltes.





Seneweb a fait une immersion dans les champs et le daara de Cheikh Bass Abdou Khadr à travers cette vidéo ci-dessous :