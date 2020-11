Immigration clandestine : Jean-Luc Mélenchon dénoncait les accords de pêche en 2016 déjà

L’immigration clandestine est alimentée en grande partie par les accords de pêche entre les pays africains et l’Union européenne. La conviction est de Jean Luc Mélenchon.Invité de France2, en 2016, le patron de la France insoumise montrait déjà à ses compatriotes le paradoxe de vouloir piller les ressources africaines tout en fermant les portes de l’Europe à la jeunesse du continent noir. « Les contrats que l’on faits avec les pays d’où viennent ces pauvres gens sont des contrats léonins qui ruinent leur économie », martèlait-il sur le plateau de France2.D’après Mélenchon, toute la classe politique française est unanime sur ces pratiques, sauf lui. Même Marine Le Pen, disait-il, a voté en faveur d’un contrat de pêche avec le Libéria. « Les pauvres gens qui sont là, 50% d’entre eux vivent de la pêche. On va faire arriver la grosse marine marchande européenne qui va tout racler. Et les pauvres gens qui sont là, quand ils seront ruinés, parce que vous leur aurez pris tout le poisson, qu’est-ce qu’ils deviennent », apostrophait-il.Selon lui, pour régler cette question de l’immigration irrégulière, il suffit d’arrêter de signer ce genre d’accord de pêche ou d’accord commercial. Des accords de pêche qui reviennent, 4 ans plus tard, au-devant de l'actualité.