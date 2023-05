Implantologie orale et parodontologie clinique : une formation ouverte à l’Institut d’odontologie et de stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Deux journées riches en enseignements pour les professionnels du métier de chirurgien-dentiste ! Dans le cadre de la formation pour le Diplôme universitaire en parodontologie clinique et de chirurgie péri-implantaire (DUPCCP) ouverte à l’institut d’Odontologie et de Stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop en 2021, un séminaire de formation en implantologie orale a eu lieu ce mois de mai 2023 au sein de l’établissement. Durant ces deux journées, la société sud-coréenne spécialisée dans la conception et la fabrication de produits en implantologie orale, OSSTEM Implant, représentée par M. TJ JO et à travers son partenaire et distributeur local NIANKO DENTAL, est venue apporter son expertise à l'attention des 13 chirurgiens-dentistes constituant la 2e promotion du DUPCCP et provenant du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Togo, de la Tunisie et du Maroc.









Dans un premier temps, les conférenciers, composés de spécialistes de renommée, ont exposé les aspects théoriques en implantologie orale. Dans sa présentation, le Professeur Mouhamadou Lamine GUIRASSY, coordonnateur du DUPCCP est revenu sur les bases de l'implantologie orale ainsi que sur le protocole clinique.





« Cette formation sur deux années initiée par le Professeur Henri Michel BENOIST, chef du service de parodontologie, est arrivée à point nommé car la demande était forte et l’offre de formation insuffisante. C’est une première en Afrique subsaharienne de par son format basé sur un apprentissage théorique, pratique et clinique ». Selon le coordonnateur de la formation, ce diplôme universitaire permettra non seulement aux praticiens locaux de renforcer leurs capacités cliniques mais aussi aux populations de bénéficier de soins de qualité et à moindre coût. « En effet, l'implantologie orale représente aujourd’hui, la solution de choix pour remplacer raisonnablement une dent perdue ».





Pour le compte de la société sud-coréenne, OSSTEM implant, le Dr Wassim El MANHAL, implantologiste, a présenté le système implantaire du fabricant en montrant ses avantages, tant sur le plan clinique que sur le plan prothétique. Par la suite, le conférencier a partagé son expérience avec quelques cas cliniques rencontrés au cours de sa carrière.





La suite de l’atelier a été consacrée à des travaux pratiques de pose d'implants sur des modèles pédagogiques et sur des têtes de mouton en prélude à la pose d’implants sur patient au cours de la 2e année d’études du DUPCCP. La journée s'est achevée par une cérémonie de remise de certificat à chaque participant et une photo de famille. Les récipiendaires ont fait part de leur fierté d'avoir bénéficié de cette formation.