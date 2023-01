Inauguration de la radio Walaldé : « Un important outil d’intégration », selon Moussa Sow

Dans le cadre de la mission de lutte pour le désenclavement total de l’ile à Morphil et sa connexion avec les autres villes du Sénégal, le coordinateur du PUMA, Moussa Sow, a procédé à l’inauguration officielle de la station radio de la commune de Walaldé.





Venues des quatre coins de l’île à Morphil, les populations ont apprécié à sa juste valeur ce magnifique outil de communication qui va sans nul doute jouer un rôle important dans le développement de la zone. Coordinateur du Programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), Moussa Sow a exprimé sa satisfaction de voir cette radio implantée à Walaldé.





« C’est un grand sentiment de satisfaction. Au cours de l’année 2022, nous avons pu obtenir l’autorisation de l’ARTP pour la fréquence. Nous avons pu, grâce aux fonds de concours, réaliser le siège de cette radio, grâce aussi à des partenaires comme Radio Télévision Fulbé et autres, nous avons pu avoir l’équipement. Aujourd’hui, cette radio est une infrastructure de communication de premier ordre dans l’île à Morphil. C’est une infrastructure importante pour la zone de Walaldé, pour toute la zone frontalière et transfrontalière. Parce qu’avec les émissions en langues pulaar, wolof, maure et soninké, c’est une véritable Radio d’intégration », a affirmé Moussa Sow, maire de la commune de Walaldé.





La radio qui émet sur la fréquence de 100.0 sera, comme les radios de Démette et de Cas- Cas, est un outil qui va jouer un rôle important dans le brassage entre les populations qui vivent dans cette zone.