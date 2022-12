Inauguration du Centre de la Jeunesse à Mbodiène : Akon dans le social et le concret en attendant l’achèvement de « Akon City »

L’artiste de renommée mondiale, Akon est dans le concret et la Responsabilité sociétale d’entreprise en attendant que son projet « Akon City » ne sorte de terre à Mbodiène. Justement, il vient d’inaugurer dans cette localité, le Centre de la Jeunesse de Mbodiène. C’est en quelque sorte un avant-goût de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de ce projet pharaonique. La cérémonie a servi de cadre pour lever les équivoques et apporter des éclaircissements sur certains points.









D’emblée, il a magnifié la patience de la population de Mbodiène. Il a tiré les enseignements du retard de mise en œuvre de son projet « Akon City ». « Je ne sais pas encore quand, ce qui est sûr, je sais maintenant qui est qui, qui n’est pas avec moi », s’est exprimé le rappeur Sénégalo-américain.





Il n’a pas caché sa déception par rapport aux réactions négatives sur ce projet qui aura un impact réel sur l’économie locale, sur la vie des populations. C’est pour cela qu’il se battra jusqu’au bout pour tenir ses promesses au grand bénéfice des populations de Mbodiène. « Je ferai tout pour la réalisation de ce projet, même si je me sens seul, et cela ne devrait pas se passer comme ça. Si je me fatigue dans ce continent c’est pour notamment le bien du Sénégal et si on ne s’entraide pas, on aura rien et on n’ira pas loin », a signifié l’artiste. Rien ne semble déteindre sur la détermination de Akon à aller jusqu’au bout, c’est la seule manière de faire taire des critiques infondées. « Je mettrai à terre tout ce qui se trouve sur mon chemin. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais plus parler. Je vais poser des actes », a promis le rappeur.