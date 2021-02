Incendie du domicile familial de Mamour Diallo à Louga : Les "Patriotes" se lavent à grande eau

les Patriotes se lavent à Grande eau





L’incendie du domicile familial à Louga de l’ancien directeur des domaines Mamour Diallo n’a pas encore livré tous ses secrets. Au moment où les auteurs de cet incendie criminel sont recherchés par la police, les membres du parti Pastef/Les patriotes de la section de Louga ont tenu hier mardi 9 février une réunion. Au sortir de laquelle ils ont nié en bloc leur implication dans cet incendie qui avait occasionné beaucoup de dégâts matériels dans la maison familiale du leader du Mouvement Dolly Macky sise au quartier Montagne dans la commune de Louga.





Selon le porte-parole du jour, Mamadou Thiam, « c’est au moment où nous nous préparions pour tenir cette réunion que nous avons été informés de l’incendie du domicile des parents de Mamour Diallo. Donc les auteurs sont à rechercher ailleurs », a martelé M. Thiam.