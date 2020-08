Incendie criminel à Denver (Usa) : L'émouvant témoignage des proches de Djiby Diol

Le réveil a été brutal pour la famille Diol établie à Guédiawaye. Leur fils Djiby Diol, sa femme Mamy, sa fille Khadija, ainsi que deux autres membres de la famille ont perdu la vie, dans la nuit du mardi, dans un violent incendie à Green Valley Ranch, une localité de l’État de Denver (Usa).







Interrogé par la Rfm, les amis de Djiby sont sous le choc après l'annonce de son décès.





« Djiby était un ami proche, c’est pourquoi quand on m'a dit qu'il est décédé je n’y croyais pas, j'étais même obligé d’aller demander à ma mère ainsi qu’à mon frère et tous les deux m'ont confirmé son décès. Finalement je me suis rendu à l'évidence et je suis vraiment sous le choc », soutient un ami proche du défunt.





Même son de cloche chez un autre proche du défunt venu apporter son soutien à la famille éplorée. Il se rappelle des bons moments passés avec son ami et frère.





« Depuis que j'ai entendu la nouvelle, je suis très affecté parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'aurai même préféré être à sa place. Djiby était un ami et à chaque fois qu’il venait au Sénégal, nous étions toujours ensemble et nous passions de très bons moments. C'est une grosse perte pour nous. La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a acheté une belle chemise, une fois même mon épouse était malade et il m'a donné en toute discrétion une importante somme d'argent. Il était vraiment généreux. Et puis le plus dur, c'est qu'il est décédé en même tant que son épouse et son enfant. Je me rappelle que son épouse avant son départ aux Etats-Unis était venue jusque chez moi pour me dire au revoir et qu’elle allait rejoindre Djiby. ‘’Tes prières sont exhaussées’’, m’avait-elle dit ».









Pour rappel, un ingénieur sénégalais, son épouse, sa fille et deux autres membres de sa famille, tous originaires du Sénégal, ont péri, dans la nuit du mardi, dans un violent incendie à Green Valley Ranch, une localité de l’État de Denver (Usa).