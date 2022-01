Indemnisation des impactés du TER : Le Président de la BAD apporte des précisions et s’est dit confiant

Le Président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) s’est prononcé sur l’indemnisation des personnes impactées par le projet du Train Express Régional (TER). En effet, interpellé sur la question en marge de sa visite effectuée ce samedi 29 janvier, à l’Institut Pasteur de Dakar, Dr Akinwumi Adesina a renseigné que l’Etat a déjà payé plus de 76 milliards de francs Cfa et indemnisé 89,4% des personnes affectées par le TER. Il s’est dit également confiant que le gouvernement va continuer à discuter s’il y a des choses qui restent à faire.



« Il y a quelques choses que moi j’ai vu pour le projet du TER et sur lesquelles je voudrais féliciter le gouvernement. Le gouvernement a pris en charge et était très sensible aux situations des gens qui ont été affectés par le projet. (…). La Banque (BAD : Ndlr) a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour s’assurer que l’indemnisation de ces personnes soit pris en compte dans le projet », précise Dr Adesina.

Et d’ajouter : « Dans le financement que nous avons donné pour le projet, qui était un montant de 180 millions de dollars (90 milliards de francs Cfa environs), on avait donné un financement de 4,4 milliards de francs Cfa pour indemniser toutes ces personnes impactées par le projet. Et je peux vous dire, parce que j’avais posé cette question, que l’Etat du Sénégal avait réservé 100 milliards de francs Cfa pour dédommager ces personnes ; et il a déjà payé plus de 76 milliards de francs Cfa et indemnisé 89,4% des personnes affectées sur les 52 000 recensées. Ce qui est vraiment très impressionnant pour moi. Et je suis aussi confiant que le gouvernement va continuer à discuter s’il y a des choses qui restent à faire dans ce sens ».