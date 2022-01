Industrialisation, création d’emplois, soutien aux PME/PMI, etc. : Le Sénégal et la BAD paraphent des conventions de financement

L’Etat du Sénégal et la Banque africaine de développement (BAD) ont paraphé, ce jeudi 27 janvier 2022, à Dakar, des conventions de financement. Il s'agit des conventions relatives au Programme d’appui à l’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi (PAAICE) et le Programme de désenclavement des zones agricoles et minières pour la phase 1 dont le montant total est estimé à 177 milliards de francs Cfa. Elles ont été signées par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le président de la BAD, Dr Akinwumi Adesina.









Plus de 71 milliards pour soutenir la relance économique post-Covid





Le Programme d’Appui à l’Accélération Industrielle, à la Compétitivité et à l’Emploi (PAAICE), qui bénéficie d’un prêt concessionnel de la BAD d’un montant de 71 milliards 500 millions de francs Cfa, vise, selon le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à « soutenir la relance économique, l’accélération de l’industrialisation et la création d’emplois au Sénégal en améliorant la compétitivité des chaînes de valeur, la productivité et l’adoption de technologies matérielles et organisationnelles, l’accès au financement et le développement du secteur privé.





Il matérialise l’appui de la BAD à la mise en œuvre dudit programme en droit de taxe mis en place dans le cadre du PAP2A. Et s’inscrit dans le cadre global de la relance post-Covid-19 de l’économie sénégalaise, tout en œuvrant pour l’accélération de la transformation structurelle impulsée par le Plan Sénégal Emergent (PSE). L’exécution du PAAICE est prévue jusqu’en 2025.





Désenclaver la zone nord pour acheminer la production minière et rizicole vers les marchés





Le Programme de désenclavement des zones agricoles et minières, quant à lui, est estimé à 110 milliards de francs Cfa. Il permettra, selon le ministre Amadou Hott, de désenclaver les zones nord afin d’acheminer la production minière, rizicole et agricole vers les marchés. Ce qui permettra aux acteurs d’être encore plus compétitifs.





Outre ces deux conventions, la BAD a aussi signé un protocole de don pour le Programme de partenariat d’affaires pour les PME pour un montant d’environ 580 millions de francs Cfa. Il s’agit ici, d’un programme dont le but est de « renforcer le développement économique et social de 120 PME et PMI sénégalaises qui auront accès à de nouveaux marchés à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ».