Infrastructure routière : Le grand pont de Foundiougne ouvert au trafic avant fin 2021

(Foundiougne, envoyés spéciaux) - Ce jeudi 9 décembre, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a visité le chantier du Grand pont à péage de Foundiougne pour constater de visu l’état d’avancement des travaux. Ce, après avoir visité l’effectivité des travaux de l’autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack.









Les travaux exécutés à 96%





Sur place, Mansour Faye, accompagné par le Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (Ageroute), Ibrahima Ndiaye, et son équipe, par ailleurs, maître d’ouvrage du projet, du maire de Fatick, Matar Bâ, et accueilli par le maire de Foundiougne, Babacar Diamé, a constaté un niveau d’exécution global estimé à 96%. Ici, les pieux, les piles, les chevêtres et les poutres précontraintes sont réalisés à 100%, la longueur du pont réalisé à 83% (1200m achevés sur 1500m), le joint de chaussées et de trottoirs réalisé à 10%, les plans de signalisation horizontale et verticale ont été établis mais la mise en œuvre est en attente des travaux de béton bitumineux, l’éclairage public, quant à elle, est réalisée à 40%, et enfin, la route d’accès a atteint un niveau d’exécution estimé à 40%.





Un constat qui a permis à l’autorité étatique d’espérer que, d’ici la fin de l’année 2021, l’infrastructure sera réceptionnée pour exploitation au grand bonheur des populations et des usagers.





Objectif, « désenclaver et développer » le potentiel économique et touristique de la zone





Au cours de cette visite, le ministre Mansour Faye ainsi que les maires de Fatick et Foundiougne sont revenus sur l’importance de ce grand pont non seulement en termes de désenclavement mais surtout en termes de développement du potentiel économique et touristique de la zone.