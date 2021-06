Infrastructure sanitaire : L’hôpital régional Amath Danssokho de Kédougou ouvre ses portes

(Kédougou, envoyés spéciaux) - Le président de la République poursuit sa tournée économique. Après Kaffrine, Macky Sall s’est rendu, ce lundi 31 mai, dans la région de Kédougou (plus de 700 Km de Dakar). Ici également, le Chef de l’Etat a procédé à l’inauguration de plusieurs infrastructures notamment, le centre hospitalier régional Amath Danssokho de Kédougou.

Un hôpital de niveau 2 avec 150 lits

Il s’agit ici, d’un hôpital de niveau 2 composé de 150 lits, bâti sur une superficie de 15 000 mètres carrés. Il comprend une vingtaine de services spécialisés et dispose d’un plateau technique « apte à garantir aux populations de la région, et au-delà, l’accès à des soins de qualité ». Son coût global est estimé à près de 20 milliards de francs Cfa.

Equipements à la pointe et matériels de dernière cri

Avec ses équipements à la pointe de la technologie, quatre salles d’opération avec matériels de dernier cri, ce bijou accueilli par la localité, « règle désormais les problèmes d’évacuation et de prise en charge des patients ».

Il dispose d’une autonomie d’énergie et d’eau potable

L’hôpital bénéficie par ailleurs d’une autonomie par rapport aux énergies avec un poste de transformation électrique de 1 000 KVA. Des forages ont été aussi réalisés sur site afin de garantir une autonomisation dans la fourniture de l’eau potable. En effet, une station de potabilisation permet de traiter l’eau courante avant utilisation dans les différents services et une station de traitement et d’épuration prend en compte le traitement des eaux usées.

Il compte plusieurs services et offre plusieurs prestations

L’hôpital Amath Danssokho de Kédougou compte plusieurs services et prestations. Pour les services médicaux, chirurgicaux et médico-techniques, on y retrouve la médecine interne, la pédiatrie, la dermatologie, la cardiologie, les consultations externes, les services d’accueil des urgences, la réanimation, la chirurgie générale, l’orthopédie, gynéco-obstétrique, l’Orl, la bucco-dentaire, l’ophtalmologie, la Kinésithérapie, l’imagerie médicale, une laboratoire et banque de sang, un bloc opératoire, une pharmacie, une néphrologie.

Pour les prestations, l’hôpital offre des consultations, hospitalisations, actes médicaux et soins paramédicaux, des analyses de laboratoire, des examens de radiologie, de scanographie, d’écographie, de mammographie, d’endoscopie, d’exploration fonctionnelle de l’audition, d’exploration fonctionnelle de la vue, d’explorations cardiaques et conservation de corps (morgue).