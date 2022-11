Infrastructures et services sociaux de base à Tamba : Le PUMA dévoile ses investissements aux maires de Bakel et Goudiry

Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) veut optimiser davantage ses actions dans la région de Tambacounda au profit des populations. C’est dans cette optique que son coordonnateur national, Moussa Sow, a tenu une rencontre avec les maires de Bakel et de Goudiry pour échanger sur les investissements du PUMA dans le Boundou et le Gadiaga. Une première qui se justifie par l’intérêt que le gouvernement porte aux zones frontalières du pays.









Cette importante rencontre entre le PUMA et les exécutifs locaux au niveau des départements de Goudiry et Bakel (région de Tambacounda), qui s’est tenue ce jeudi 17 novembre, à la 2ème sphère ministérielle de Diamniadio, a pour objectif d’optimiser les actions du PUMA de manière à déceler, parmi les priorités, celles qui sont «surpriorités» dans le Boundou et le Gadiaga. A ce titre, le PUMA a présenté de manière détaillée ses investissements et ses projets phares qui ont été réalisés dans le Boundou et Gadiaga au cours de 2022. Il a également dévoilé ceux qui sont prévus pour l’année prochaine. Selon le coordonnateur national du PUMA, la région figure en bonne place dans la marque du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers.





Un programme spécial mis en place dans la région





Dans cette région orientale du Sénégal, Moussa Sow renseigne que le PUMA a mis en place cette année un programme spécial dont les travaux sont en cours de réalisation au grand bonheur des populations. Ici, le PUMA prévoit également d’autres projets d’envergure pour l’année 2023. En effet, en plus de la réalisation de diverses infrastructures et la dotation d’équipements au profit des dix (10) régions frontalières, la coordination nationale du PUMA, dans une dynamique de territorialisation des politiques publiques, implique dans la mise en œuvre de ses actions les autorités déconcentrées (gouverneurs, préfets et sous-préfets) et surtout locales, notamment les maires et les présidents de conseil départemental.





Suite au mémorandum du collectif pour l’émergence du Boundou et du Gadiaga regroupant des ressortissants des départements de Goudiry et de Bakel, sollicitant du Chef de l’Etat d’infrastructures socio-économiques, le PUMA a été instruit d’explorer les voies de l’exécution des programmes d’infrastructures socio-économiques dans lesdits terroirs et de prévoir davantage de projets à haute valeur ajoutée dans les départements concernés.





Dans ce cadre, un programme spécial a été mis en place en 2022 par le PUMA et qui porte sur l’amélioration de la mobilité des populations, la réalisation d’infrastructures sociales de base et le renforcement de la sécurité. Il s’agit particulièrement, de la construction de la piste rurale dans le département de Goudiry (Mayel Diby-Marowi-Sinthiou Bocar Aly) de 25 km en cours ; la construction de la piste rurale de Diol Foulbé-Diary Mbollo (commune de Sinthiou Mamadou Boubou, département de Goudiry) d’un linéaire de 20 km est aussi en cours de réalisation ; la construction en cours de deux (02) ouvrages de franchissement de Dandemakha (commune de Sadatou) et de Ballou ; la réalisation de la piste Kounghany-Golmi Yaféra Araoundou-Ballou dont le démarrage est prévu en début d’année 2023 ; la construction en cours de cinq (05) postes de santé à Ngary Aly (Sinthiou Mamadou Boubou), Maje (Sinthiou Bocar Ly et Doarra Boguel (Dougué) dans le département de Goudiry, à Kanouma (Kahene, département de Koumpentoum), à Médina Foulbé (département de Bakel), entre autres.





A ce programme spécial, s’ajoutent les autres réalisations antérieures composées entre autres de : la construction de case de santé avec logement à Dalalwoulé et d’un logement sage-femme à Kéniéba (commune de Médina Foulbé) ; la dotation de 6 ambulances médicalisées à la commune de Kahéne et de Makacoulibantang, à Saré Ely, au centre de santé de Koumpentoum, au centre de santé de Bakel et au centre de santé de Goudiry.





« Plusieurs actions importantes qui cadrent parfaitement avec nos préoccupations ont été déroulées »





Le député-maire de Bakel, après avoir remercié le coordonnateur national du PUMA pour la tenue de cette rencontre d’échange, a soutenu que ledit programme a eu à dérouler dans la zone plusieurs actions importantes qui cadrent parfaitement avec leurs préoccupations en tant qu’élus locaux. Pour Ibrahima Baba Sall, le plus important ici, c’est le fait que le coordonnateur du PUMA a tenu à associer les élus locaux à sa démarche qui, pour lui, est participative, et qui va permettre également au PUMA de connaître leurs véritables préoccupations.





La maintenance des ouvrages, une nécessité