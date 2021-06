Infrastructures routières et ferroviaires : La BIDC finance 3 projets d’un coût de plus de 65 milliards

Après l’Agence française de développement (Afd), le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a également paraphé trois conventions de financement avec la Banque d’investissement et de développement de la Cedeao (BIDC). Amadou Hott et Dr Mabouba Diagne, vice-président de ladite banque, ont procédé, ce vendredi 25 juin 2021, à la signature officielle, qui s’est tenue à la Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe).







Corridor Sénégal-Mali, Pont au terminus ferroviaire de l’Aibd et appui au Fera





Ces conventions de financement dont le montant global s’élève à 65 milliards 500 millions de francs Cfa, sont destinées à trois projets. Il s’agit, du projet de remise à niveau du corridor entre le Sénégal et le Mali dont une partie sera financée par la BIDC à hauteur de 32 milliards de francs Cfa, du projet de construction d’un pont au terminus ferroviaire de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass et enfin, du programme routier annuel avec le Fonds d’entretien routier autonome (Fera).





Selon le ministre de l’Economie, le projet de construction du pont ferroviaire de l’Aibd comprend plusieurs composantes dont une passerelle piétonne de 185 mètres de long, reliant la station de la gare du Train express régional (Ter) au terminal d’Aibd, des locaux techniques et commerciaux situés de part et d’autre du pont, des espaces publics, des halls et des services, des bâtiments voyageurs, des services annexes et des exploitations telles que l’accueil, et autres.





La rencontre a noté la présence du Directeur général du Fonds d’entretien routier autonome (Fera), de la délégation de la BIDC, entre autres.