Initiation en milieu Diola : Balighore accueille ses initiés, 40 ans après





La dernière entrée dans le bois sacré au sein de cette localité du département de Bignona remonte à 1982. Quarante (40) ans donc, que la dernière initiation a eu lieu dans ce village. Un passage de l'adolescence à la vie d'adulte dans la tradition Diola. Dans la mesure où l'initié en sort pour devenir un " Homme ".

Durant des semaines donc, toutes les personnes de sexe masculin qui n'ont pas eu la possibilité d'entrer au dernier " Boukhout ", l'appellation commune, vont pouvoir faire leur entrée dans le bois sacré. Des hommes d'âges différents, de religions et de classe sociale différente vont se côtoyer durant tout leur séjour entourés d'anciens et des gardiens de la forêt sacrée pour y apprendre tous les béaba de la culture Diola et de leur localité Balighore pour en sortir " Grand ". A partir de cette étape, ces initiés, des centaines, vont sortir de l'enfance, en quelque sorte, pour devenir des adultes, de vrais, dans la tradition. Ils pourront être acceptés dans les différentes rencontres où se prennent les décisions concernant leur village, Balighore. Et dans les villages voisins en milieu Diola, ces initiés peuvent prétendre aux bonnes places dans les différentes organisations culturelles et cultuelles.

Revoir, en vidéo, quelques petites démonstrations avant l'entrée dans le bois sacré ou " Boukhout ".