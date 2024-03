Initiative d'Abdoulaye Dièye, DG AIBD : Les artères de Thiès au rythme de la paix et la cohésion sociale

Plusieurs milliers de citoyens Thiessois, dans un élan de fraternité, de solidarité, ont répondu, le dimanche 3 mars 2024, à l'appel à la Paix du directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye. Une randonnée pédestre pour entonner le chant de la paix. Cette activité est l’œuvre du président du mouvement national Siggi Jotna, avec comme slogan : « Pour la Paix, Je m'engage ».





Cette marche est destinée à conscientiser les populations et à conjurer les crises dans un contexte politique tendu au soleil.





« Dans un contexte rythmé par les prémices d'une crise politique qui risquerait de donner un sacré coup à notre cohésion sociale, il faut alors prôner que la paix et la paix seulement qui peut éviter notre cher pays sombre dans un chaos où personne ne sortirait indemne », justifie Abdoulaye Dièye.





C’est pour cette raison qu’il est en phase avec toutes les initiatives du président de la République visant à apaiser la tension. Il cite le dialogue, l’amnistie entre autres. « Le dialogue national initié par le président de la République en vue de promouvoir la paix et la cohésion nationale, l'annonce d'une date pour les élections présidentielles, la loi d'amnistie, toutes ces initiatives qui sont cruciales pour la stabilité et le développement pour l'intérêt supérieur de notre nation », a apprécié le directeur de l’aéroport international Blaise Diagne. C’est donc dire que la randonnée pédestre cadre avec les initiatives du président de la République. Abdoulaye Dièye manifeste ainsi tout son soutien au président de la République. « C’est une action qui témoigne notre engagement pour bâtir un Sénégal de paix et de stabilité », dit-il.





Un bilan élogieux





Le DG de l’AIBD.Sa, Abdoulaye Dièye, avec ses militants et sympathisants du mouvement national Siggi Jotna, ainsi que tous leurs alliés de la majorité présidentielle ont participé à la marche. Les intervenants ont vanté les réalisations du président Macky Sall au cours de ces 12 derniers mois.





« Le bilan économique très élogieux du président Macky Sall au bout de douze ans de labeur, son attachement sans faille au respect des institutions et à la séparation des pouvoirs sont des acquis », qui fondent l’engagement de tous les militants Abdoulaye Dièye et de tous les militants de la coalition Benno Book Yaakaar.





À l’inverse, ils invitent les uns et les autres à se démarquer de la médisance, de l'hypocrisie, de la haine et la violence. D’ailleurs, un appel a été lancé conviant tous les acteurs politiques, la société civile, les organisations socioprofessionnelles à œuvrer pour une élection transparente et apaisée.





Le leader de Siggi Jotna a insisté sur le fait que le président de la République, son Excellence, Macky Sall a réitéré sa volonté de laisser un pays stable. C’est pour cette raison qu’il a organisé le dialogue et s’est engagé à appliquer ses conclusions. « Cette démarche salutaire confirme devant l'opinion nationale et internationale qu'il est un démocrate, un homme épris de paix et de justice », a déduit le leader du Mouvement national « Siggi Jotna ».





