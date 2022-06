Innovation et entrepreneuriat durable : La GCO/ERAMET au cœur du salon du polytechnicien de Dakar

L’édition 2022 du Salon du Polytechnicien a ouvert ses portes, ce vendredi 10 juin, à l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) de Dakar. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Docteur Cheikh Oumar Hann, par ailleurs, parrain de cette édition, en présence de la marraine, Pr Codou Guèye Mar Diop, du coordonnateur du salon, Ndiaga Ndiaye, du directeur de l’ESP, Pr Falilou Mbacké Sambe, du président du comité exécutif des étudiants, Cheikh Diagne, entre autres.









Un cadre pour mettre en exergue l’ingéniosité scientifique et technologique des étudiants





Organisé par l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) de Dakar, en collaboration avec le comité exécutif des étudiants et le Réseau des Alumni de l’ESP (RAESP), ce grand événement phare de deux jours (du 10 au 11 juin) a pour thème : « L’Innovation et l’Entrepreneuriat durable ». Il représente un cadre par excellence qui permet aux étudiants de mettre en exergue leur ingéniosité scientifique et technologique mais aussi et surtout de montrer leurs talents d’entrepreneurs par la mise en pratique de leurs acquis pédagogiques.





Le Salon du polytechnicien est également une occasion de rencontre, d’échanges et de partages d’expériences entre les autorités étatiques et universitaires, les partenaires et les professionnels de la vie socio-économique nationale sur la thématique choisie. Ce, à travers des activités telles que : des visites de stands, des panels de haut niveau, des présentations de la Forge – Forge Accelerator final pitch day batch XXII, entre autres.





GCO, un partenaire privilégié de l’ESP de Dakar





Ainsi, comme chaque édition, la Grande Côte Opérations (GCO), en tant que partenaire privilégié de l’ESP de Dakar, a participé activement à ce salon du polytechnicien. En effet, elle y a ouvert un grand stand pour rencontrer les étudiants et échanger avec eux sur le thème du salon. Ici, Khadissatou Dieng Guiro, chef de service développement RH à GCO/ERAMET et ses collègues, notamment la responsable de la cellule de communication, Awa Ly, expliquent la vision, les missions, les objectifs et les filières métiers de la société aux visiteurs afin de les aider à mieux connaître la société et le secteur minier dans lequel elles s’activent.





« Un acteur exemplaire et responsable » dans le développement des sables minéralisés au Sénégal





Dès sa création, GCO s’est fixée une ambition, à savoir : être un acteur exemplaire et responsable dans le développement des sables minéralisés au Sénégal. Dans cette optique, l’ensemble des équipes et partenaires de l’entreprise mènent leurs activités quotidiennes en s’assurant de « garantir le strict respect des conditions de sécurité ; innover et s’adapter pour atteindre les objectifs de production et assurer la qualité des produits commercialisés ; respecter scrupuleusement les normes environnementales les plus contraignantes, dans le cadre de la politique de développement durable ; et enfin, être une entreprise responsable, engagée et contributive ».





Un programme contributif axé sur quatre piliers du développement économique





Au-delà des légitimes indemnisations et compensations destinées aux personnes déplacées, GCO a mis en place un programme contributif afin d’accompagner les communautés selon les quatre piliers du développement économique choisis, à savoir : éducation, diversification économique, accès aux soins/cadre de vie et environnement.





GCO, c’est près d’une vingtaine de filières métiers





Les filières métiers de GCO sont, entre autres, mine et géologie, métallurgie extractive et d’élaboration, maintenance, ferroviaire, QHSSE, R&D/Innovation/Ingénierie, Gestion de projet, Communication, Affaires publiques, Relations communautaires, Achats-Supply chain, Excellence opérationnelle/Stratégie, Finance, IT & Digital, Commercial et Marketing, Juridique et conformité, Ressources humaines.





Pour rappel, la GCO est une société d’exploitation et de valorisation des sables minéralisés au Sénégal tels que le zircon.